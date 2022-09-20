اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية 

جرى خلال الاجتماع، بحث التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية فنزويلا، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات خدمة لمصالح البلدين المتبادلة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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