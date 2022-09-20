اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية 

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، مع معالي السيد كارلوس فاريا تورتوسا وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جرى خلال الاجتماع، بحث التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية فنزويلا، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات خدمة لمصالح البلدين المتبادلة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.