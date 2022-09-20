شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في موقف ماشاريبوف من كلاسيكو النصر والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتكاثر أحاديث الشارع الرياضي السعودي في الفترة الحالية عن موقف نجم النصر من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد، بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط في مباراة الفريق الأولى أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف وحيد.

جلال الدين ماشاريبوف يواصل التأهيل

وكشفت صحيفة الرياضية اليوم الثلاثاء عن نبأ سار لجماهير ومحبي النصر السعودي، بعدما أشارت إلى اقتراب جاهزية جلال الدين ماشاريبوف للمشاركة أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وتحديدًا بالجولة الخامسة.

جلال ماشاريبوف جاهز لكلاسيكو الاتحاد

ووفقًا لما أكدته صحيفة الرياضية فإن الأوزبكي تحسن للغاية في الشق البدني، ويستعد اللاعب في الوقت الحالي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الاتحاد المقبلة.

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 أكتوبر القادم على ملعب مرسول بارك، في صراع نارٍ لحسن الثلاث نقاط.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد تالثًا لدوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط بعد 3 فوز وتعادل، بينما يرتكز النصر خلفًا العميد في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز وهزيمة.