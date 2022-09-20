شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من نجم الهلال على استبعاده من المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على استبعاده من منتخب السعودية بقرار من الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، قبل نهائيات كأس العالم.

رينارد يستبعد المعيوف من منتخب السعودية

واستبعد رينارد خدمات عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من قائمة منتخب السعودية، رغم عودته من الاعتزال الدولي.

وكانت قرعة المونديال، أسفرت عن تواجد الأخضر، في المجموعة الثالثة في المونديال، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، عن رد فعل عبدالله المعيوف، بعد إصرار رينارد، على استبعاده من قائمة منتخب السعودية.

المعيوف يرفض انتقاد رينارد على استبعاده

وأكد الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حارس مرمى الهلال، يرفض أن يكون مادة إعلامية، على حساب المنتخب.

وقال الإعلامي الرياضي، على أن عبدالله المعيوف، يصر على دعم زملائه في حراس المرمى، المنضمين إلى الأخضر السعودي، حتى بعد استبعاده.

ويتواجد المنتخب السعودي في الوقت الحالي، في إسبانيا لخوض معسكر مغلق استعدادًا للمونديال.