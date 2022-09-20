هيئة فنون الطهي تنظم مهرجان “القهوة السعودية” بالتعاون مع وزارة الثقافة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنظم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة مهرجان “القهوة السعودية” في الرياض وجدة والظهران، وذلك تحت مظلة مبادرة “عام القهوة السعودية”، متضمناً أنشطة تحتفي بالقهوة السعودية، وبتاريخها وأدواتها وطرق تحضيرها وتقديمها، عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بعنصر القهوة السعودية ومدى ارتباطه بهوية المجتمع السعودي .

وسيبدأ المهرجان فعالياته من مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات بالرياض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، ثم ينتقل بعدها إلى جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في سوبر دوم، وبعدها إلى الظهران حيث يقام في “الظهران إكسبو” خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر .

ويتكون المهرجان من أربعة أقسام رئيسة: أولها “فنجال الضيف” الذي سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال, أما القسم الثاني “فنجال الكيف” فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، فيما يحتضن القسم الثالث “فنجال السيف” فعاليات؛ حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية “درب الفنجال”. وسيخصص القسم الرابع للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل .

وستنطلق رحلة الزائر للمهرجان عند استقباله وتقديم القهوة السعودية له في ضيافة سريعة قبل بداية جولته داخل المهرجان .

ويأتي المهرجان ضمن أنشطة مبادرة “عام القهوة السعودية” التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وبدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″؛ لتسليط الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة .