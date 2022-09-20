الشورى: إنشاء جمعيات تعاونية توفر مواد استهلاكية بأسعار تنافسية

محمد بن مسعود - الدمام - قال عطا السبيتي، عضو مجلس الشورى، إن هناك العديد من الفئات المختلفة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة.

إنشاء جمعيات تعاونية توفر مواد استهلاكية بأسعار تنافسية

وأضاف السبيتي خلال مداخلة هاتفية بقناة «الإخبارية»، إنه تم الاتفاق على إنشاء جمعيات تعاونية توفر مواد وسلع استهلاكية بأسعار تنافسية تساعد المواطنين على توفير متطلبات الحياة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.

سبب إنشاء الجمعيات الاستهلاكية

وتابع: أن وجود القيمة المضافة على السلع يمثل عبء مالي على المواطنين عند شراء المواد الاستهلاكية، غياب الدور الرقابي في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لذا ستكون هناك جمعيات استهلاكية باسعار تنافسية للمواد الاستهلاكية.

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