محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة جديدة للتشجير الرقمي بمكة المكرمة، حيث أطلقت وكالة البلديات بالأمانة بالتعاون مع وكالة الأعمال المساندة المبادرة من خلال منصة ” نباتك ” وهي مشروع ريادي اجتماعي رقمي، يعد الأول من نوعه في المملكة، يتيح لأفراد المجتمع التشجير بطريقة سهلة وسريعة تمكن أي شخص من زراعة شجرة .
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله لزايدي أن هذه المبادرة تأتي بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، وهي امتداد لمبادرات السعودية الخضراء، الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، وتحقيقاً للأهداف المناخية المرجوة وقد ابتكرت المنصة خريطة للأشجار، يستطيع الزارع من خلالها معرفة موقع الشجرة التي زرعها وفوائدها البيئية ومشاهدة صورتها، كما يستطيع أن يتتبعها من فترة إلى أخرى ويشارك صورتها ومعلوماتها لمن يرغب .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول مبادرة للتشجير الرقمي بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.