أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول مبادرة للتشجير الرقمي بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة جديدة للتشجير الرقمي بمكة المكرمة، حيث أطلقت وكالة البلديات بالأمانة بالتعاون مع وكالة الأعمال المساندة المبادرة من خلال منصة ” نباتك ” وهي مشروع ريادي اجتماعي رقمي، يعد الأول من نوعه في المملكة، يتيح لأفراد المجتمع التشجير بطريقة سهلة وسريعة تمكن أي شخص من زراعة شجرة .

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله لزايدي أن هذه المبادرة تأتي بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، وهي امتداد لمبادرات السعودية الخضراء، الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، وتحقيقاً للأهداف المناخية المرجوة وقد ابتكرت المنصة خريطة للأشجار، يستطيع الزارع من خلالها معرفة موقع الشجرة التي زرعها وفوائدها البيئية ومشاهدة صورتها، كما يستطيع أن يتتبعها من فترة إلى أخرى ويشارك صورتها ومعلوماتها لمن يرغب .