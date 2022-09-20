العرض سارٍ حتى 29 سبتمبر الجاري.. حملة بنك الكويت الوطني الصيفية لكأس العالم FIFA قطر 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق بنك الكويت الوطني بالتعاون مع شركة فيزا، مسابقة لمكافأة فائز محظوظ بتذكرة لحضور باقة SkyBox الحصرية في مباراة ربع نهائي كأس™ العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت.

للتأهل للسحب على الحملة، ما على العملاء الجدد في البحرين سوى التقدم بطلب للحصول على أي من بطاقات فيزا الوطني الائتمانية الجديدة والدخول في السحب عندما ينفقون 50 دينارا بحرينيا كحد أدنى. أما بالنسبة لعملاء الوطني الحاليين لدخول السحب، فبإمكانهم ترشيح الأقارب/الأصدقاء لبطاقات فيزا الوطني الائتمانية، فكل ترشيح ناجح للبطاقة تمنح العميل على الاقل حق الدخول مرة واحدة في السحب.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمود العالي، نائب المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين: «يلتزم بنك الكويت الوطني بتقديم مكافآت استثنائية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا وتناسب أنماط حياتهم المختلفة.

وأضاف: «إن شراكتنا مع ‹فيزا› لتقديم باقات حصرية لحاملي بطاقات فيزا الوطني الائتمانية لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ تعكس تواصلنا المستمر مع عملائنا لتحديد احتياجاتهم، وذلك في إطار مساعينا لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لهم، بالإضافة إلى منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المبتكرة والمتطورة وحلول الدفع».

وأشار السيد محمود العالي إلى أن بطاقات فيزا الوطني الائتمانية تتيح للعملاء فرصة المشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا لحاملي البطاقات التي تتناسب مع نمط حياتهم».

بهذه المناسبة، قالت ملاك الصفار، المدير الإقليمي لشركة فيزا في البحرين: «نحن فخورون بشراكتنا مع بنك الكويت الوطني – البحرين في قيادة الإثارة لكرة القدم هنا في البحرين. مع تبقي شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢™، فإن هذا العرض الترويجي الذي يقدم لحاملي بطاقات فيزا الوطني تجربة لا يمكن أن تأتي مرة واحدة في العمر في وقت أفضل. كما أنها طريقة رائعة لتوسيع نطاق فوائد الاقتصاد الرقمي لتشمل المزيد من المستهلكين في البحرين، ونحن واثقون من أنها ستساعد على زيادة تفضيلهم لتجارب دفع مريحة وآمنة ومجزية».

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على 17155555 أو قم بزيارة أقرب فرع من فروع بنك الكويت الوطني- البحرين أو صفحة بنك الكويت الوطني على الإنستغرام @nbkbahrain