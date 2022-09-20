اخبار الخليج – حبس عاملتين بإحدي دور رياض الأطفال لإعتدائهم بالضرب على طفلة.. وإغلاق الدار

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت رئيس نيابة الاسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع يتضمن قيام عاملة بإحدى دور رياض الأطفال بالاعتداء على سلامة جسم طفلة داخل الدار وقد تبين أن ذلك الاعتداء قد تم تصويره بمعرفة عاملة أخرى بذات الدار.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده فاطلعت على المقطع المرئي المسجل لواقعة الاعتداء وأمرت بضبط و احضار العاملة واستجوبتها وكذلك العاملة الأخرى التي تولت تصوير الواقعة وواجهتهما بالمقطع المسجل للواقعة وبالأدلة القائمة ضدهما فاعترفا بما نسب اليهما، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإزاء ثبوت انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال فقد أصدرت النيابة قراراً بغلق الحضانة. كما كلفت مركز حماية الطفل ببحث ودراسة حالة الطفلة المجني عليها، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لتقديم المتهمتين وكل من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.