قبل قليل.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد على العقيق شرق الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - تساقطت قبل قليل، أمطار غزيرة وحبات البرد على وادي العقيق شرق منطقة الباحة جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد وادي العقيق شرق الباحة، هطول كميات كبيرة من الأمطار وحبات البرد المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تتلطف الحرارة قليلاً عن الأيام الماضية، ناصحًا الأسر بتخفيض مؤشر التكييف خاصة ليلاً على معظم مدن المملكة والخليج، خوفًا من أمراض الرشح والأنفلونزا، وأن هذا ينطبق هذا على المساجد، خاصة وأن الجميع يمر بموسم “الصفري”.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية