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وصل المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي تشيلسي الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط، للالتحاق بالمعسكر التدريبي لمنتخب المغرب، الذي يستعد للسفر صوب إسبانيا لخوض وديتي تشيلي وباراجواي خلال الأسبوع المقبل.

حكيم زياش يصل الرباط للمشاركة مع المنتخب المغربي

وتعتبر عودة زياش لمنتخب المغربي حدثا كبيرا، بعد أكثر من عام ونصف على غيابه بسبب خلافه مع وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب السابق، وإعلان اعتزاله دوليا،

وكان برفقة زياش، الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونيخ، نصير مزراوي، الذي عاد أيضا للمنتخب المغربي بعد رفضه في وقت سابق للعب للمنتخب مرة أخرى بسبب خلافات مع خليلوزيتش.

وهناك شكوك حول إمكانية مشاركة مزراوي في مواجهتي تشيلي وباراجواي لتعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة التي خاضها مع فريقه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره التشيلي في 23 سبتمبر الحالي، ثم يلتقي مع باراغواي في 27 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات “أسود الأطلس” لخوض نهائيات مونديال “قطر 2022”.

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Source almnatiq

