عرفاوي يقود العدالة في غياب المناعي

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تولى مساعد مدرب فريق العدالة كريم عرفاوي التدريبات، نيابةً عن مواطنه يوسف المناعي.
وجاء غياب المناعي، مدرب الفريق، عن التدريبات، بسبب مغادرته للكويت من أجل حضور دورة المدربين المحترفين “برو” استغلالًا لفترة توقف الدولي الجارية.
وكان العدالة قد خسر خلال الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على يد الشباب بهدف دون رد.
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Source akhbaar24
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