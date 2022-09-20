“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الشريك الحكومي للنسخة الثانية عشرة من قمة IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات

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المناطق_واس

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في النسخة الثانية عشرة من قمة IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بصفتها شريكًا حكوميًّا، حيث تنعقد تحت شعار “تسريع الرحلة نحو العالم الرقمي” خلال يومي 19 – 20 سبتمبر في فندق فيرمونت بالرياض.

وتستضيف القمة ما يقارب 100 من قادة الأعمال وقطاع تقنية المعلومات المؤثرين من جميع أنحاء المملكة.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر لإبراز ما تشهده المملكة من ثورة رقمية، وما تقدمه مؤسسات القطاع العام من استخدام للتقنية والتقنيات الناشئة لتوفير خدمات فعالة تسهم في تحسين الخدمات المجتمعية وجودة الحياة، وتمهيد الطريق لجميع المؤسسات للاستفادة من الفرص التي يخلقها التحول الرقمي.

وستختتم نسخة هذا العام من القمة بجوائز آي دي سي للتميز، التي ستكرم جهود المديرين التنفيذيين الرائدين في مجال التقنية في المملكة عبر ثلاث فئات تتمثل في: الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات للعام، والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات للعام، وفئة السيدات في قطاع التقنية والأعمال.

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Source almnatiq

