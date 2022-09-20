كارتيرون يطلب تجهيز ثنائي الاتفاق

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يسعى المدير الفني لنادي الاتفاق، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للاستفادة من فترة التوقف الدولي الجارية لاستعادة خدمات ثنائي الفريق. و كارتيرون من الجهاز الطبي تجهيز عبد الرحمن العبيد وأحمد الغامدي، لاعبَي الفريق، خلال فترة التوقف. ويستعد الاتفاق لمواجهة الوحدة بمكة المكرمة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن.

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