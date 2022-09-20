لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث

︎ . أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: * المسمى الوظيفي: 1 – الرصاص – التخطيط الحضري “GIS” . 2 – مساعد أول “أسواق الكربون”. 3 – الزميل الأول “تقنيات إزالة الكربون”. 4 – الزميل الثاني – سوق البتروكيماويات. 5 – الزميل الأول – حقوق الملكية في النفط والغاز والتجارة. 6 – مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات. 7- زميل، النقل والبنية التحتية الحضرية. 8 – إداري – تقييم دورة الحياة “LCA)”. 9 – وغيرها. * التقديم: – للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية: – رابط التقديم (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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