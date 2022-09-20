خادم الحرمين يتسلم بحضور ولي العهد أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.



وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بوغازي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

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Source akhbaar24

