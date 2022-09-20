النصر يوافق على طلب غوستافو

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وافقت ادارة النصر على طلب محترف الفريق، لاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو.

وأذنت إدارة النصر لغوستافو بالانضمام إلى التدريبات، بدءًا من اليوم، بعدما أخّرت ظروف الطيران عودته إلى الرياض 24 ساعة.

وغادر البرازيلي السعودية عقب الفوز 4ـ0 على الباطن في رابع جولات دوري روشن السعودي، الخميس الماضي، استغلالًا للإجازة التي منحها الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، للاعبين.



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Source akhbaar24

