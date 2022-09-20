وزير العدل يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في جدة، وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي. وبحث وزير العدل مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والعدلي. واطلع الجانبان خلال اللقاء على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، والتدريب العدلي والقضائي.



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