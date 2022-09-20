«المرور»: من يتجاوز الحافلة المدرسية المتوقفة سيدفع هذه الغرامة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الإدارة العامة للمرور في المملكة، إن تجاوز حافلات النقل المدرسي، عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن غرامة تجاوز الحافلات المدرسية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال،
وفي وقت سابق، تمكن سائق من إنقاذ طالبة (طفلة) من الدهس في آخر لحظة، وأظهر مقطع فيديو متداول إنقاذ أحد السائقين لحافلة، طالبة من الدهس في آخر لحظة.
حيث توقفت حافلة المدرسة ليقوم السائق بتوصيل إحدى الطالبات إلى الجهة الأخرى، ففوجئ بمركبة أخرى تمر بجوار الحافة غير عابئة بها، ولولا ستر الله لصدمت المركبةُ السائقَ والطالبَة في وقت واحد.
ومن ناحية أخرى، حذرت “المرور” من جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية معتبرة أن ذلك يُعد من المخالفات المرورية، حيث إن جلوسهم في المقاعد الأمامية سوف يُعرّض حياتهم للخطر.
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ونوّهت إدارة المرور على عدم جلوس الأطفال ومن هم دون العشر سنوات في المقاعد الأمامية للسيارات، وذلك تجنبًا لحدوث الإصابة الخطيرة للأطفال إذا حدثت مشكلة للسيارات من تصادم أو غيره.
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