شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يُطبق نظام جديد داخل تدريبات النصر خلال التوقف الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تطبيق نظام جديد في تدريبات الفريق، خلال فترة التوقف الدولي.



النصر يواصل استعداداته لمواجهة اتحاد جدة بدوري روشن السعودي



ويواصل النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا، يستعد لتطبيق نظام اليوم الكامل خلال فترة التوقف الحالية.

وتابعت: "المدرب الفرنسي، سوف يطبق نظام التدريبات الصباحية والمسائية لتجهيز الفريق لمباريات دوري المحترفين، بعدما عاد الفريق إلى تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.



كونان وأبو بكر يتواجدون في مران النصر

وتواجد في التدريبات، كل من الكاميروني فينسنت أبوبكر والإيفواري جسيلان كونان، فيما غاب البرازيلي لويس جوستافو بسبب ظروف الطيران.

وحصل جوستافو على إذن بالغياب عن مران أمس، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق بدءً من مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وشهد التدريب، تقسيمه امتدت نحو ساعتين، إلى 90 دقيقة لياقة شملت تدريبات بالأقماع، و30 دقيقة تكتيك تخللتها تقسيمات صغيرة، كما شارك أمين بخاري حارس مرمى الفريق العائد من غياب طويل بسبب الإصابة.

كما واصل علي لاجامي مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي، بعد اقتراب تعافيه من إصابة تمزق في العضلة الأمامية، وسوف يتواجد في التدريبات خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون جاهزا لمواجهة الاتحاد يوم الثاني من الشهر المقبل.

