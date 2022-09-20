اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل السفير الجزائري ويؤكد تعزيز على أواصر التعاون في المجالات المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، سعادة السيد عبدالحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البحرين.
وخلال اللقاء بحث الطرفان مجالات تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية، مشيراً سعادة الوزير إلى ما تشهده العلاقات بين البحرين والجزائر من تطور ونماء، معرباً عن تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات الجزائرية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات البنية التحتية.
من جانبه أشاد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع السفارة وجهودها نحو تعزيز التعاون المشترك، متطلعاً لاستمراره بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.
كما أثني سعادة السفير على الخدمات والمشاريع التي تقدمها وزارة الأشغال، ومتمنياً للبحرين دوام التقدم والازدهار.
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