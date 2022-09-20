اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يتسلم نسخة من رسالة الماجستير للباحثة مروة التركي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، اليوم في مكتبه بقصر القضيبية، الباحثة مروة باقر التركي، حيث أهدته نسخة من رسالة الماجستير التي قامت بإعدادها تحت عنوان (تأثير المساواة بين الجنسين في دمج احتياجات المرأة في تنمية القطاع العام في البحرين).
وهنأ السيد الحمر الباحثة مروة التركي بحصولها على درجة الماجستير، منوهًا بالجهد الذي بذلته في إعداد هذه الرسالة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، مثنيًا على عطاء الك
وادر البحرينية الشابة وإسهاماتها في مجالات البحث العلمي، متمنيًا لها كل التوفيق في حياتها العلمية والعملية.
من ناحيتها، تقدمت الباحثة مروة التركي بجزيل الشكر والتقدير للمستشار نبيل الحمر على ما يبديه من دعم وتشجيع لأبناء البحرين، والذي يشكل حافزًا لهم لمواصلة تحصيلهم العلمي والأكاديمي.
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