أمانة منطقة عسير تُنجز أكثر من 95 % من مشروع طريق الثلاثين بمحافظة خميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية خميس مشيط أكثر من 95 % من مشروع طريق الثلاثين الرابط بين طريق الأمير سلطان وطريق الأربعين بحي الرصراص في خميس مشيط، والذي يعدّ من أهم المشروعات الحيوية التي تُنفذ حالياً.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الطريق الذي يُعدّ محورياً ومهماً نظراً لموقعه وطريقة تصميمه الحديثة، سيكون ضمن الوجهات الحضارية والتجارية لمحافظة خميس مشيط، حيث يتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق، إضافةً إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية في المدينة، ويحتوي على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر إنسيابية، ويراعى فيه كثافة الحركة بشكل منتظم.
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