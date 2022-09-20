وزارة التجارة تستدعي 789 مركبة فورد “Escape” موديل سنة 2013-2015.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 789 مركبة فورد “Escape” موديل سنة 2013-2015.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو وجود خلل في منظومة ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة حال وضعها في وضعية الوقوف التام مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي:

-التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa .

-التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.