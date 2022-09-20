قوات الأمن العراقية تحبط 36 كجم من المواد المخدرة

︎

.



أحبط عناصر الأمن العراقي عملية تهريب 35 كغ و900 غرام من المواد المخدرة إلى البلاد عبر محافظة السليمانية الواقعة بشمال العراق.



ويأتي ذلك استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم ضبط خمسة وثلاثين كيلو وتسعمائة غرام من مادة “الترياك” المخدرة، موضوعة داخل أنابيب المنيوم مغلقة بطريقة محكمة، كانت مخبئة داخل عجلة حمل.

وقامت القوات العراقية بإلقاء القبض على سائق السيارة والتعامل مع المواد المضبوطة وتسليمها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في منطقة الرياض

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

