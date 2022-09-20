شاهد .. هكذا يبدو مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة بعد إنجاز نسبة كبيرة من مراحله

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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن آخر مستجدات مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يهدف لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خصوصاً طريق الحرمين.

وذكرت الوزارة أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع البالغ طولها 7 كم وصلت إلى 72%، فيما ارتفعت هذه النسبة في المرحلة الثانية إلى 83% من طول يبلغ 19 كم.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم بلغت 100%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.

ونوهت بأن المشروع يسهم في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.





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Source akhbaar24

