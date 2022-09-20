︎
.
المناطق_واس
بقيمة تجاوزت 26 مليونًا و500 ألف ريال، وقّعت أمانة منطقة نجران، عددًا من عقود التنفيذ لمشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.
وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي أن العقود شملت سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة بمبلغ 7.244.202 ريال، إلى جانب عقود دراسات وإشراف بنحو 9.832.500 ريال ومجموعة من مشاريع دراسات تطوير الاستثمارات ومسك السجلات المالية، وحصر وتقييم الأصول وقطع الغيار بتكلفة إجمالية بلغت 9.511.836 ريالًا.
وأشار الغامدي إلى أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة نجران على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.
وشدد على المقاولين المنفذين والمتعهدين، الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء والإنجاز دون أي تأخير.
وأكد أن الأمانة تُلزِم منفذي المشروعات البلدية بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدميها، والوقوف ميدانيًّا على أرض الواقع؛ للتأكد من التزامهم بالتنفيذ، وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “أمانة نجران” تُوَقع عقود مشاريعٍ بلدية وخدمية بأكثر من 26 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.