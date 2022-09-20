“أمانة نجران” تُوَقع عقود مشاريعٍ بلدية وخدمية بأكثر من 26 مليون ريال

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المناطق_واس

بقيمة تجاوزت 26 مليونًا و500 ألف ريال، وقّعت أمانة منطقة نجران، عددًا من عقود التنفيذ لمشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي أن العقود شملت سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة بمبلغ 7.244.202 ريال، إلى جانب عقود دراسات وإشراف بنحو 9.832.500 ريال ومجموعة من مشاريع دراسات تطوير الاستثمارات ومسك السجلات المالية، وحصر وتقييم الأصول وقطع الغيار بتكلفة إجمالية بلغت 9.511.836 ريالًا.

وأشار الغامدي إلى أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة نجران على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

وشدد على المقاولين المنفذين والمتعهدين، الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء والإنجاز دون أي تأخير.

وأكد أن الأمانة تُلزِم منفذي المشروعات البلدية بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدميها، والوقوف ميدانيًّا على أرض الواقع؛ للتأكد من التزامهم بالتنفيذ، وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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Source almnatiq

