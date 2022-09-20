فيديو.. نجاة طفلة من الدهس إثر تجاوز مركبة حافلة مدرسية

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أنقذت العناية الإلهية ثم يقظة سائق حافلة مدرسية، طفلة من الدهس تحت عجلات مركبة تجاوزت الحافلة أثناء توقفها لتنزيل الطفلة.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة في 10 سبتمبر الجاري، مركبة تتجاوز حافلة مدرسية توقفت عند منزل طالبة، وكادت المركبة تصدم الطالبة قُبيل دخولها المنزل لولا يقظة سائق الحافلة.
وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الفيديو، مطالبين بضبط السائق المتجاوز، ومشيدين في الوقت ذاته بسائق الحافلة الذي أسهمت يقظته في إنقاذ الطفلة من حادِث مروّع.
من جانبها، عبرت شركة التوصيل التي يتبع لها السائق المتجاوز عن اعتذارها الشديد للطالبة ولأسرتها، مؤكدةً أنه تم رفع تفاصيل الواقعة للإدارة العليا وأنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم مع السائق.
في الأثناء أكدت الإدارة العامة للمرور أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها لتحميل أو تنزيل الطلاب يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 3 – 6 آلاف ريال، وحثّت قادة المركبات على الالتزام بالتعليمات المرورية بهذا الصدد حفاظًا على سلامة الطلاب.
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Source akhbaar24
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