بيئة الطائف تنظّم ورشة عمل لإدارة تربية النحل وتسويق منتجاته

︎ . المناطق_مكة نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف على مدى يومين، ورشة عمل بعنوان (إدارة أعمال تربية النحل وتسويق منتجاته) بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”. واستهدفت الورشة النحّالين ومنسوبي الجمعيات التعاونية العاملين في مجال تربية النحل، ونقل المهارات والمعارف اللازمة لهم، وتعريف النحالين بالفرص التجارية وتسويق العسل ومنتجاته، إضافة إلى برنامج الزراعة التعاقدية. وأوضح مدير المكتب بالطائف المهندس هاني القاضي، أن المحافظة تمتلك المقومات الزراعية التي تسمح لها بإنتاج أجود أنواع العسل مما يتوجب على النحالين معرفة طرق وأساليب التسويق لمنتجاتهم، فيما يقدم مكتب البيئة خدماته للنحالين بهدف تنمية الإنتاج ودعم المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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