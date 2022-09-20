“النقل والخدمات اللوجستية” تواصل تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر

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المناطق_الرياض

تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 73 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة؛ حيث يسهم المشروع في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة؛ وهو ما يؤكد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وسيسهم الطريق في رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خصوصاً طريق الحرمين، كما يعد هذا الطريق أحد المشاريع التي تعمل عليها منظومة النقل والخدمات اللوجستية نحو تطوير البنية التحتية للطرق.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 7 كم 72%، ووصلت في المرحلة الثانية 83% من طول يبلغ 19كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 100%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت على مدار العقود الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي تخدم قطاع الحج والعمرة؛ منها: إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي صُنِّف العام الماضي ضمن أفضل 50 مطارًا في العالم، بالإضافة لتدشين قطار الحرمين الذي سهل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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Source almnatiq

