رئيس البرلمان العربي يدعو لتوحيد الجهود العربية لمكافحة الكراهية والعنف

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دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة الكراهية والعنف.
وأكد العسومي في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، ضرورة العمل على نشر وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين شعوب العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات مسلحة ونزاعات والتي نتج عنها أسوأ أزمات إنسانية شهدتها البشرية، مبينًا أن تعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأخر سيسهم بشكل حثيث في إرساء دعائم السلام.
ولقت العسومي النظر إلى أن تخرج أجيال ناشئة محبة للسلام وقبول الأخر وتنبذ العنف والكراهية مسؤولية كبيرة وهدف نطمح إليه جميعًا.
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Source almnatiq
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