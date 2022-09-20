“الصحة”: يحق للمريض وصف الدواء له بالاسم العلمي.. ولا إلزام بالاسم التجاري

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أكدت وزارة الصحة أنه يحق للمريض أن يصف له الطبيب الدواء بالاسم العلمي فقط، وذلك لزيادة خيارات الدواء مما يسهل توفره في الصيدليات.

وأضافت أنه لا يوجد اخـتـلاف بيـن الـدواء بالاسم التجاري والدواء بالاسم العلمي إلا في شيء واحد فقط هو السعر، مشيرة إلى أن المادة الفعالة في الدواءين لا تختلف.

وأكدت أنه يحق للمريض أن يطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، دون إلزامه بصرف الدواء من صيدلية معينة، كما يمكن للمريض أن يسأل الصيدلي عن جميع الخيارات المتوفرة إن وجدت.

وحثت الوزارة المرضى على التواصل معها عبر الرقم 937 في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري.





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Source akhbaar24

