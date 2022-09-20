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مكنت هيئة الهلال الأحمر المعتقلين السعوديين في سجن غوانتنامو من إجراء 10 مكالمات مرئية مع ذويهم. وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن أنشطة برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر سبتمبر 2022. ولفتت إلى أن المعتقلين تمكنوا من الاتصال مرئيا مع ذويهم في كل من جدة والمدينة المنورة، وتواصلوا مع 48 شخصا من ذويهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ 10 مكالمات مرئية.. المعتقلون السعوديون بغوانتنامو يتواصلون مع 48 من ذويهم بجدة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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