الرئيس التنفيذي لأرامكو: انتهاء حرب أوكرانيا لن ينهي أزمة الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر أمام منتدى في سويسرا اليوم (الثلاثاء)، إن زيادة الاستثمار عالمياً بالنفط هذا العام جاءت متأخرة جدا وقليلة جدا، مؤكداً أن الأزمة لن تنتهي في حال انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تبين سوء فهم للمشكلة، وذلك نقلا عن (CNBC Arabia).

وأكد الناصر أن زيادة الضرائب على شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة، وأن أساس الأزمة حاليا هو نقص الاستثمارات ولا يوجد بدائل جاهزة.