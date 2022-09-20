28 كلية ومستشفى وتقنيات.. إنجازات لـ”جامعة نجران” على خطى “الرؤية 30”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

واكبت جامعة نجران النهضة التعليمية بالمملكة لتضم مجمعًا للطلاب يحتوي على 14 كلية، ومجمعاً للطالبات يحتوي على 14 كلية مجهزة بأحدث الخدمات التعليمية والصحية والتقنيات الحديثة والمرافق الخدمية، ومستشفًى جامعيًّا بسعة 200 سرير، مستهدفا سعة تصل لـ 800 سرير بجميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.

وتوسعت الجامعة في برامج الدراسات العليا ليبلغ عدد برامج الماجستير 26 برنامجًا، بعضها أكاديمية متنوعة في مختلف التخصصات وبعضها مهنية في تخصصات نوعية مختلفة، وتنفيذية.

وحصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الجولة الأولى من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ( NCAAA ) لعام 2019 لتصبح سابع جامعة حكومية بالمملكة تحقق هذا الإنجاز، وتصدرت “خدمة المجتمع” و “التخطيط الإستراتيجي” و “بحوث النانو تكنولوجي” و “أنظمة المعلومات” و “التدريب”، و”دعم البحث العلمي”، و”توفر الأنشطة اللاصفية”، و”التعليم الإلكتروني”، أبرز الإرشادات التي رجحت استحقاق الجامعة في الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل، كما تمكنت الجامعة من الحصول على الاعتماد البرامجي لـ 11 برنامجًا أكاديميًّا بدرجة البكالوريوس، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لتضيف إنجازًا جديدًا لها على مستوى الجودة.

وسعياً من الجامعة على مواكبة رؤية المملكة 2030، عملت على التوسع في التخصصات النوعية بما يضمن مستقبلًا مشرقًا لطلابها وطالباتها، حيث ضاعفت مقاعد القبول بنسبة 30% في التخصصات الطبية والهندسية والحاسوبية؛ تماشيًا مع النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا وتحقيقاً لأهداف الرؤية، كما استحدثت الجامعة عددًا من التخصصات في مرحلة البكالوريوس تمثلت في برنامج التسويق والتجارة الإلكترونية، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي والأنظمة للطالبات، وبرنامج التسويق والتجارة الإلكترونية للطلاب والطالبات، وكذلك شبكات الحاسب للطلاب، إلى جانب برنامجي الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات لمرحلة الماجستير.

وعملت الجامعة أيضاً على استحداث وهيكلة عدد من التخصصات في الكلية التطبيقية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وتأهيل خريجي الثانوية العامة والتي شملت برنامج التسويق، والبرمجة وقواعد البيانات، وكذلك برنامجي أمن المعلومات، والدعم الفني، ونظم المعلومات، والبرمجة وقواعد البيانات كما أقرت الجامعة استحداث دبلوم التعدين، ودبلوم التصميم الداخلي، ودبلوم المساعد القانوني في نجران ، إلى جانب برنامجي إدارة الأعمال، والبرمجة وقواعد البيانات بشرورة.

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واستمراراً لدورها في المسؤولية المجتمعية وزيادة فاعليتها مع محيطها الخارجي للارتقاء به، تبنت تنظيم ملتقى المسؤولية المجتمعية سنوياً للقطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى في مجال خدمة المجتمع وأبرمت الجامعة في هذا المجال أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة لخدمة المجتمع مع القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت العديد من البرامج المجتمعية استفاد منها خلال الخمس السنوات الماضية أكثر من 100 ألف مستفيد.

وأولت الجامعة أهميةً كبيرة لإثراء حركة البحث العلمي لتلبية قضايا المجتمع واحتياجات التنمية، ودعماً لذلك أنشأت الجامعة 4 مراكز بحثية متنوعة تخدم جميع التخصصات.