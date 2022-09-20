محمد بن مسعود - الدمام - دخل الإسباني ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد موسمه الأخير مع المرينجي، ومن المحتمل عدم تجديد تعاقده، الأمر الذي يتيح للاعب الرحيل مجانا نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يخطط للحصول على خدمات نجم ريال مدريد مجانا

ووفقًا لصحيفة ” موندو ديبورتيفو” أن نادي برشلونة سيكون مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة عند الحصول على اللاعب بصورة مجانبة.

وتابعت: أن برشلونة يسعى للتعاقد مع أسينسيو لعدة عوامل أبرزها “صغر سنه وقدرته على التكيف التكتيكي، بالإضافة إلى قدرته على المنافسة والطموح في تحقيق الألقاب.

ويبلغ أسينسيو 26 عامًا وأحرز 50 هدفًا في 239 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله من ريال مايوركا في 2015.

بايرن ميونيخ وبرشلونة.. قمة رد الاعتبار للفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا