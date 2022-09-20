محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعود إلى أرض الوطن بعد أن شارك بمعية جلالة الملك المعظم في تقديم التعازي والمواساة بوفاة الملكة إليزابيث

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