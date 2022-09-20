«إنفراكورب» راعيًا ذهبيًا لمعرض «سيتي سكيب» نوفمبر المقبل

أعلنت شركة إنفراكورب عن رعايتها الذهبية لمعرض «سيتي سكيب» الذي يعتبر أكبر حدث عقاري في تاريخ مملكة البحرين، والذي سيقام خلال الفترة من 22 ـ 24 نوفمبر القادم بمركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير. ويحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وستقوم إنفراكورب، وهي الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية الاجتماعية والتي تدير أصول تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار امريكي، باستعراض مجموعة من مشاريعها العقارية البارزة في جناحها الخاص في المعرض والتي تشمل «الهابور رو» و«الهاربر هايتس» في مملكة البحرين اضافة الى مشروع «كالفورنيا فيليج» المقام في إمارة دبي بالإضافة لتعريف المستثمرين بأنشطتها ومحفظتها الدولية.

وتعليقًا على ذلك، قال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: «يسعدنا المشاركة وتقديم الدعم لهذا الحدث العقاري المهم الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين، حيث يساهم هذا المعرض في وضع المملكة على خارطة السوق العقارية العالمية إلى جانب استعراض أبرز الانجازات العقارية المميزة في البحرين ويتماشى مع خطة المملكة لجذب أكبر عدد من الزائرين من خلال تنظيم فعاليات نوعية في مختلف القطاعات».

وأضاف ماجد الخان: «يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي وسيساهم هذا المعرض في فتح أفاق واسعة لجذب الاستثمارات. سيضم جناح الشركة مجموعة من مشاريعها العقارية البارزة والتي شكلت وجهة سكنية وتجارية رائدة في المملكة».

من جانبه، قال السيد كريس سبيلر، نائب الرئيس لدى انفورما ماركتس: «نحن متحمسون للغاية بشراكتنا مع إنفراكورب التي تعد من أبرز الشركات في مملكة البحرين وتمتلك محفظة قيمة من المشاريع العقارية المميزة، وهي تعتبر إضافة مميزة لمعرض سيتي سكيب. نحن متأكدون بأن هذا الحدث سيساهم في إضافة المزيد من الزخم لقطاع العقار المزدهر في المملكة نتيجة للدعم الحكومي الكبير الذي يشهده».

إنفراكورب تقوم بتطوير منتجات البنية التحتية الاجتماعية المستدامة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتحقيق عوائد طويلة الأجل وإضافة قيمة دائمة للمجتمعات. تمتلك إنفراكورب محفظة من الأصول تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، وتهدف إلى تسريع نمو تطوير البنية التحتية المستدامة عبر مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.