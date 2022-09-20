فلكية جدة تعلن موعد أول أيام فصل الخريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

يحدث الاعتدال الخريفي لهذه السنه يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 عند الساعة 04:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا، حيث ستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة الاعتدال تحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وبيّن أن الشمس ستشرق يوم الجمعة “الاعتدال” من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم ويكون طول الليل و النهار “تقريبا” متساوٍ بطول 12 ساعة وهذا صحيح بصفة عامة ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثمان دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة، وذلك يرجع لعدة أسباب،مشيرأً إلى أنه وبحلول شهر أكتوبر سيُلاحظ أن الشمس ستشرق من الأفق الجنوبي الشرقي وتغرب في الأفق الجنوبي الغربي، ما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأبان أبو زاهرة أن الشمس تستمر بعد الاعتدال الخريفي والطيور المهاجرة في الانتقال نحو الجنوب، وسيبدأ البحر القطبي الشمالي في التجمد في حين يبدأ الجليد في القطب الجنوبي في الذوبان وتبدأ عجلة الفصول في التغير، فيما يُلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكيًا يمكن أن يختلف من 21 – 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس، ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في اليوم نفسه من كل عام.

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة الانتباه، إلى أن السنة الشمسية ليست عددًا دقيقًا من الأيام، فعادةً ما نعتبر 365 يومًا عامًا، ولكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يومًا، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلاً من السنة الشمسية والسنوات الكبيسة أطول قليلاً، نظرًا لأننا لا نستطيع مواءمة السنة الشمسية مع عدد صحيح من الأيام، فسيكون هناك دائمًا بعض الانجراف بين أيام التقويم وأيام الاعتدالين والانقلابين.

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يُذكر أن فصل الخريف سيستمر 89 يومًا و 20 ساعة و 44 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر القادم.