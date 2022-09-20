شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يستعين بالوحدة لاختراق مواطن النصر قبل كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، لمواجهة النصر، ضمن منافسات قمة دوري روشن السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر في دوري روشن



ومن المنتظر أن يحل الاتحاد ضيفًا على النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 4 أيام، عقب الفوز على الخليج بالدوري.

وتخطي العميد عقبة الخليج، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.



الاتحاد يواجه الوحدة وديًا استعدادًا لمواجهة النصر



ووضع الجهاز الفني للعميد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، برنامجا خلال فترة توقف الدوري تزامنا مع أيام الفيفا، يتضمن خوض مباراة تجريبية أمام الوحدة، الأحد المقبل.

وتأتي المباراة الودية ضد الوحد، من أجل الاستعداد لمواجهة الكلاسيكو مع النصر، في غياب كل أحمد بامسعود وهارون كمارا، لتواجدهما مع المنتخب السعودي، بجانب الثنائي المصري الدولي، أحمد حجازي وطارق حامد، في فترة التوقف الدولي.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.