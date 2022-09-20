محافظة الخرج تستعد للاحتفاء باليوم الوطني بحزمه من الفعاليات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكملت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالخرج استعداداتها من خلال حزمة من الفعاليات الوطنية التي تقام خلال الفترة من 22 – 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

وتنطلق الفعاليات يوم الخميس القادم بمسيرة تجوب بعض الطرق الرئيسة في مدينة السيح، حيث يقام الحفل الرسمي في ساحة الاحتفالات غربي السيح، ويشتمل على عروض فلكلورية وألعاب الكرنفال والعديد من الفعاليات المصاحبة.

وتتضمن برامج احتفالات اليوم الوطني الـ 92 أقامة أمسيات ثقافية بعنوان “مهد اجدادي” في مسرح حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية وسط مدينة السيح، وإقامة فعالية “عمار يا بلادي” في حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر في حي المصيف شرقي السيح، وفعالية “داري هنا” التي تقام في بوليفارد الجامعة غربي السيح، وفعالية “عمار يا دارنا”، كما تقام مجموعة من الفعاليات الوطنية في ملعب نادي الشعلة بحي النزهة شرقي السيح، وتشهد بلدة اليمامة إقامة عدة فعاليات في مقر مركز اليمامة الحضاري.