اخبار دوليه – عقد الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوحيد المواقف في المحافل الدولية، وبدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون، عقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اجتماعاً استثنائيا، يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022م، عبر الاتصال المرئي.
جرى خلال الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن توحيد موقف دول مجلس التعاون تجاه الاتفاقية الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية INC)).
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