اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للسلام

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم الدولي للسلام والذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام.

وأشارت رئيسة مجلس النواب في برقيتها إلى أن مملكة البحرين صنعت لها بصمة رائدة يحتذى بها، وضربت أروع الأمثلة في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم رعاه الله، مؤكدة أن ما تشهده البلاد من خطوات متقدمة في هذا المجال جسدت المعنى الأصيل للقيم الإنسانية في التعايش والمحبة والوئام بين مختلف الثقافات، وتمثل ثمرة للأهداف والمساعي الوطنية المشتركة لصيانة وترسيخ مبادئ السلام.

كما رفعت معاليها برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدة بما توليه الحكومة الموقرة من حرص كبير على توظيف الجهود والإمكانيات للقيام بمبادرات تعزز السلام والتعايش والتسامح.

وأكدت معاليها حرص المجلس النيابي على تطوير منظومة العمل الجماعي المشترك وتسخير الامكانيات لمضاعفة المكتسبات والمنجزات الوطنية في هذا الشأن، من خلال إقرار وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، ونشر ثقافة العايش والتسامح والسلام، ومواصلة الجهود لتحفيز وحشد الدعم الدولي لكي يعم السلام في العالم.