اخبار الخليج – جامعة البحرين الطبية تنظم حفل لقاء الخريجين في الجمعية الملكية للطب بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مكتب التوجيه الوظيفي وشؤون الخريجين في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain)- حفل لخريجيها العاملين في المملكة المتحدة والبلاد المجاورة لها في الجمعية الملكية للطب (Royal Society of Medicine) ، وشهد الحفل حضور 90 خريجاً وأتاح فرصة للخريجين للتواصل وتبادل الذكريات والخبرات مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس.

وقد بدأ السيد ستيفن هاريسون ميرفيلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة البحرين الطبية الحفل بتقديم عرض حول التغييرات والتطورات الرئيسية التي تمت في الحرم الجامعي على مدار السنين. وقد قام البروفيسور ألفريد نيكلسون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية للشؤون الأكاديمية ومدير كلية الطب والسيدة آين جيبونز، مدير التطوير وعلاقات الخريجين والزملاء والأعضاء في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، بتهنئة الخريجين وأعربا عن فخرهما بانجازاتهم وتقدمهم المهني. كما تمت دعوة البروفيسور ديفيد ميسيلبروك ،أستاذ مساعد سابق في طب الأسرة في جامعة البحرين الطبية ورئيس لجنة أخلاقيات البحوث، لمخاطبة الخريجين والاحتفال بنجاحهم على مر السنين.

وحضر الحفل السيد فادي غصن، رئيس قسم إدارة الإعتماد والإرشاد المهني وشؤون الخريجين والسيدة لورين بحور، مسؤولة شؤون الخريجين، كما حضر من الجمعية الملكية للطب البروفيسور نيك باتيل، رئيس المجلس الأكاديمي للجمعية الملكية للطب والسيد جافين بيركيري، رئيس قسم العضوية والتسويق.

مع فرصة التواصل مع الخريجين، قاد البروفيسور سمير العتوم ، رئيس جامعة البحرين الطبية، جلسة لعرض الملاحظات ومناقشة الأفكار والمبادرات الجديدة مع الخريجين في المملكة المتحدة والمنطقة.

وقال البروفيسور العتوم «يسعدني أن أشهد التقدم الذي أحرزه خريجونا العاملون في المملكة المتحدة والتأثير الذي أحدثوه من خلال أدوارهم كقادة للرعاية الصحية. منذ عام 2010 يعمل 282 خريجًا من جامعة البحرين الطبية من أكثر من 30 جنسية في المملكة المتحدة ، مما يجعلها الوجهة الأبرز لمجتمع الخريجين لدينا بعد البحرين. ولذلك يسعدنا أن نتعاون مع الجمعية الملكية للطب لدعم خريجي السنة الأولى في تطوير حياتهم المهنية من خلال تزويدهم بمجموعة من المزايا التي تقدمها الجمعية الملكية للطب بما فيها استخدام المكتبة الطبية والاستفادة من الخصومات المقدمة للأعضاء، وكذلك استخدام منصات التواصل مع أعضاء الجمعية الملكية للطب في جميع أنحاء العالم».

تتكون شبكة خريجي جامعة البحرين الطبية من أكثر من 2700 متخصص ممارس في أكثر من 30 دولة، ويلتزم مكتب التوجيه الوظيفي وشؤون الخريجين بالتواصل مع الخريجين وتوفير الدعم والمساعدة لهم في تعزيز تطورهم الشخصي والمهني.