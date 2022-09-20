محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: البحرين تلتزم بترسيخ مبادئ السلام والوئام وفق نهجٍ ملكيٍ يدعم بناء شراكات استراتيجية مساندة للتنمية المستدامة

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – اجتماع تحضيري استعدادا للتمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود 3» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.