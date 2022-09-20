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اعتبر الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن مواجهة أزمة الطاقة العالمية حتى الآن تظهر سوء فهم عميقا لكيفية الوصول للأزمة.
وأوضح في تصريح له أمام منتدى بسويسرا بحسب “رويترز”، أن الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة تتمثل في قلة الاستثمارات في النفط والغاز وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط احتياطية.
وأضاف الناصر أن الزيادة في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية، ومتأخرة جداً، وقصيرة الأمد إلى حد بعيد.
وأكد أن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة، وفرض ضرائب على شركات النفط؛ ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة في العالم لن تنتهي حتى في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، متوقعاً أن ينتعش الطلب على الطاقة بشكل أكبر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أرامكو: حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم أزمة الطاقة لن تنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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