رئيس أرامكو: حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم أزمة الطاقة لن تنتهي

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اعتبر الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن مواجهة أزمة الطاقة العالمية حتى الآن تظهر سوء فهم عميقا لكيفية الوصول للأزمة.

وأوضح في تصريح له أمام منتدى بسويسرا بحسب “رويترز”، أن الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة تتمثل في قلة الاستثمارات في النفط والغاز وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط احتياطية.

وأضاف الناصر أن الزيادة في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية، ومتأخرة جداً، وقصيرة الأمد إلى حد بعيد.

وأكد أن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة، وفرض ضرائب على شركات النفط؛ ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة في العالم لن تنتهي حتى في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، متوقعاً أن ينتعش الطلب على الطاقة بشكل أكبر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي.



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Source akhbaar24

