الرفاعي: وحدة مراقبة وجودة بمركز الخدمات الحكومية في ينبع لقياس مستوى الأداء

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قال الدكتور سلامة الرفاعي مدير مركز الخدمات الحكومية الشاملة بينع، إن مركز الخدمات الحكومية الشامل بالهيئة الملكية في ينبع لخدمة المواطنين والمقيمين، يضم أحدى عشرة إدارية حكومية.

وحدة مراقبة وجودة بمركز الخدمات الحكومية في ينبع لقياس مستوى الأداء

وأضاف الرفاعي خلال حديثه مع قناة “الإخبارية” أن يقدم الخدمات المختلفة للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تم تدشينه من أجل تقديم كافة الخدمات بصورة مختلفة، بالإضافة إلى افتتاح قسم النساء.

وتابع: أن المركز يحتوي على مركز جودة من أجل قياس الأداء الشهري، أن الخدمات يتم تقديمها لكافة المترددين على المركز سواء من داخل المنطق او خارجها، مؤكدًا أن أطول خدمة يحصل عليها المواطن تكون عشر دقائق، وأقل وقت لإنجاز الخدمة في دقيقيتن.

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Source almnatiq

