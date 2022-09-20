متى يتم إعادة تشغيل الخدمة عقب سداد المتأخرات؟.. “الكهرباء” توضح

︎ . ردت الشركة السعودية للكهرباء، على استفسار حول موعد إعادة خدمة التيار الكهربائي بعد سداد قيمة الفاتورة المتأخرة. وأوضحت الشركة، أنه يتم إعادة الخدمة الكهربائية مرة أخرى بعد السداد خلال ساعتين من تقديم البلاغ. ولفتت إلى أنه لإعادة الخدمة الكهربائية لابد من سداد 50 % من المبلغ المطلوب للتعرفة (سكني) فقط، على أن يتم دفع المتبقي مع الفاتورة القادمة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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