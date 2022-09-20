اتفاقية بين “مانجا العربية” وKGS الماليزية لنشر الإنتاجات العربية باللغتين الملايوية والصينية

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وقعت مانجا العربية، واحدة من أحدث المشاريع الإبداعية التي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” اليوم اتفاقية مع شركة نشر القصص المصورة الماليزية كادوكاوا جيمباك ستارز “KGS”. وستتضمن الشراكة عدداً من مشاريع الإنتاج المشترك، ومن بينها إطلاق السلسلة الجديدة من قصص مانجا المصورة X-Ventures ، وكانت مانجا العربية قد أطلقت السلسلة الأولى من هذه القصص ضمن شراكة سابقة بين فريق مانجا العربية من المؤلفين الموهوبين، ومصوري ومحرري دار النشر الماليزية من أصحاب الخبرة العالمية.

وقدّم الموسم الأول من قصص X-Ventures المصورة مغامرات 3 أبطال سعوديين صغار، هم: ليث ولين وزياد، الذين اصطحبوا معهم القراء في رحلات شيقة. وتجمع القصة بفصولها الاثني عشر بين المغامرة والترفيه، لتمنح القراء فرصة التعرف على عالم مصادر النفط والطاقة المبهر، في ذات الوقت الذي تلهب فيه خيالهم. وسيتناول الموسم الثاني من سلسلة X-Ventures مغامرة جديدة يخوضها الأبطال الصغار هذه المرة لحل لغز متعلق بالآثار، ليصحب المغامرون الصغار القراء في رحلة جريئة مليئة بالمرح والإثارة في أرجاء المملكة.

وتشمل الشراكة كذلك ترجمة قصص مانجا العربية المصورة إلى اللغتين الملايوية والصينية – وهذه المرة الأولى التي تترجم فيها مانجا العربية في أسواق جديدة. وتتضمن مانجا العربية في الوقت الحاضر مجلتين باللغة العربية: مانجا العربية للصغار، ومانجا العربية للشباب.

وتعليقاً على توسعة نطاق الشراكة، قالت جمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ SRMG: “تعزيز الشراكة مع شركة نشر القصص المصورة الماليزية الرائدة KGS تعتبر خطوة مهمة لتوسعة نطاق انتشار مانجا العربية لتصل إلى عشاقها في مختلف أنحاء العالم. وتعكس الشراكة التزام SRMG لتوفير محتوى إبداعي ترفيهي وملهم لجماهيرها.”

من جانبه قال كريس يوي تشين هان الرئيس التنفيذي لمجموعة “KGS”: “يسعدنا في مجموعة KGS أن نواصل شراكتنا مع مانجا العربية، الخطوة الإبداعية التي تؤكد رؤيتنا الدولية لتوسعة نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة تتجاوز سنغافورة، وتايوان، واليابان، وحتى الولايات المتحدة. وتتضمن هذه الشراكة كذلك ترجمة مانجا العربية إلى اللغتين الملايوية والصينية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها ترجمة مانجا العربية إلى لغة أخرى، لتصل بذلك إلى عشاق المانجا في الدول الناطقة بهاتين اللغتين.”

من جهته قال الدكتور عصام أمان الله بخاري، رئيس تحرير “مانجا العربية”: “يسعدنا العمل مع KGS لتقديم مانجا العربية إلى الجمهور في العالم، وتؤكد هذه الاتفاقية أن القصص ذات الطابع العربي يمكنها أن تلهم الجماهير خارج حدود الشرق الأوسط”، مؤكداً أن سلسلة إكسفنشر التي تحظى بشعبية واسعة ستكون الأولى ضمن تعاون ممتد بين “مانجا العربية” وKGS.”



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Source akhbaar24

