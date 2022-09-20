“ديوان المظالم”: الحكم بعدم الاختصاص في دعوى رفعها طالب ضد جامعة أهلية

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نشر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكما إداريا بشأن دعوى قضائية رفعها طالب ضد إحدى الجامعات الأهلية في المملكة. وكان المدعي يطالب بإلزام جامعته بدفع قيمة دراسة الانتظام مقارنة بالانتساب، ومقابل حضوره المحاضرات الجامعية. وقضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، مبررة حكمها بأن النظام اعتبر المدعى عليها جامعة أهلية مستقلة، وشخصية اعتبارية غير خاضعة لوزارة التعليم، الأمر الذي يعني انتفاء وصف الجهة الإدارية على المدعى عليها.

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