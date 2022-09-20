بطرق ري ذكية.. هكذا ظهر “مشتل البحر الأحمر” الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط (فيديو)

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سلطت شركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الضوء على مشتل البحر الأحمر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن مشتل البحر الأحمر يعمل بطريقة “الري الذكي” حيث يتم إعادة استعمال المياه المعالجة حرصا على الموارد الحيوية لتحقيق الهدف المتمثل في إنتاج مليوني شتلة هذا العام، و25 مليون شتلة لوجهة البحر الأحمر والوجهات المجاورة بحلول 2030.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشركة جانبا من المشروع الضخم وطريقة الري الحديثة التي يتم استخدامها، والشتلات التي أنتجها.

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Source akhbaar24

